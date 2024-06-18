“بقاء الفريق في الرابطة الأولى إنجاز كبير”

مدرب مولودية البيض، عبد الحق بلعيد:

وصف مدرب مولودية البيض، عبد الحق بلعيد، نجاح فريقه في الحفاظ على مكانته ببطولة الرابطة الأولى لكرة القدم بـ”الانجاز الكبير”، وذلك بعد فوز، على الضيف نجم بن عكنون (1-0) برسم الجولة الثلاثين والأخيرة من المسابقة.

وصرح قائلا: ”بالنظر إلى كل ما مررنا به هذا الموسم من صعوبات، أستطيع أن أقول إننا حققنا إنجازًا كبيرا بتجنب السقوط إلى الرابطة الثانية. لقد تخلصنا اليوم من كابوس حقيقي”.

وكانت مواجهة مولودية البيض ونجم بن عكنون مباراة “نهائية” في سباق البقاء، لأنه كان يتعين على أحد الفريقين مرافقة اتحاد سوف إلى الدرجة الثانية، وهو ما تفاداه المحليون الذين كانوا مدعومين بعدد كبير من أنصارهم، بعد انتزاعهم النقاط الثلاث للقاء على الرغم من أنهم كانوا بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للنجاة.

وأضاف صاحب 34 سنة وهو أصغر مدرب في البطولة: “أهنئ لاعبي فريقي لأنهم قدموا مباراة مثالية، حيث آمنوا بقدرتهم على تجنب السقوط، رغم أن الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق بالنظر إلى الظروف الصعبة جدا التي مر بها النادي هذا الموسم”.

وحرص بلعيد على إهداء هذا الإنجاز إلى روح فقيدي الفريق، مساعده السابق في العارضة الفنية، خالد مفتاح وحارس المرمى زكريا بوزياني، اللذين لقيا حتفهما في 20 ديسمبر الفارط خلال حادث مرور تعرض له وفد الفريق الذي كان متوجها إلى تيزي وزو للعب مباراة برسم البطولة. كما خلف الحادث عدة إصابات بين اللاعبين، تسببت في ابتعاد بعضهم عن المنافسة إلى غاية نهاية الموسم.

وبحسب نفس التقني، فإن هذه المرحلة المؤسفة التي عاشتها المولودية كان لها تأثير سلبي على مسيرتها هذا الموسم، معترفا في نفس الوقت بأن عدم الاستقرار الذي عرفته العارضة الفنية، التي شهدت ما لا يقل عن خمسة تغييرات منذ الصائفة الماضية، أثر هو الآخر على نتائج نادي الجنوب الغربي للبلاد.

وكان هذا المدرب، الذي استقال بعد وقت قصير من الحادث “لأسباب صحية”، قد عاد إلى منصبه خلال الجولات الأخيرة من البطولة، لينجح في إبقاء الفريق في الدرجة الأولى، بعد ما كان قد تذوق طعم كأس الجزائر في نهاية الموسم الفارط مع ناديه السابق جمعية الشلف، فريق مسقط رأسه، كمساعد للمدرب عبد القادر عمراني.

من جهة أخرى، دعا بلعيد إلى “استخلاص الدروس” من هذا الموسم المعقد “حتى لا يتكرر نفس السيناريو مستقبلاً”، معتقداً أن فريقه يستحق أفضل من الصراع على البقاء بين النخبة.

وأنهت مولودية البيض البطولة في المركز الـ 12 برصيد 38 نقطة، حصلت فيها من 10 انتصارات، مقابل 8 تعادلات و12 هزيمة، منها 3 بميدانها. يذكر، أن هذا الفريق، الذي يقضي موسمه الثاني في الرابطة الأولى، كان قد حقق مشوارا أحسن الموسم الماضي عندما أنهى البطولة في المرتبة الرابعة في أول تجربة له بساحة ”الكبار”.