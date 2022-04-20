بقاء شرف الدين عمارة على رأس الفاف يترسّم؟

الإعلان عن تعيينه في لجنة المالية للكاف واستقالة بهلول لهما تفسير واحد

رسّم الإعلان عن تعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، من طرف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس ماوتسيبي، كعضو في اللجنة المالية للكاف، بقاءه شبه المؤكد في منصبه على رأس الفاف.

ويأتي إعادة الإعلان عن تعيين شرف الدين عمارة لعضو اللجنة المالية للكاف، بعد أقل من 24 ساعة من اجتماع المكتب الفدرالي، الذي كان ترأسه عمارة، وضبط خلاله مواعيد نهاية البطولة وانطلاق الموسم الجديد وعديد القرارات الهامة الخاصة بالموسم القادم، ليؤكد استمرار المدير العام لـ”مجمّع مادار” بمنصبه بقصر دالي إبراهيم.

وسبق للشروق وأكدت، استنادا لمصادر مطلعة، بقاء شرف الدين عمارة على رأس الهيئة الكروية الوطنية، وفق سيناريو محبوك مسبقا يتضمن رفض أعضاء الجمعية العامة القادمة للفاف استقالته، حيث سيتم مطالبته بضرورة الاستمرار في مهامه من اجل مصلحة كرة القدم الجزائرية، وهذا رغم تأكيده مرارا على ذهابه بعد عقد الجمعية العامة الاستثنائية.

في نفس السياق، فإن تقديم تعيين رئيس الفاف لعضوية اللجنة المالية للكاف، للفترة الممتدة ما بين 2022 و2024 يجب أن يصاحبه بقاءه في منصبه على مستوى الاتحاد الجزائري.

إلى ذلك، تفسح استقالة عمار بهلول من عضوية المكتب الفيدرالي المجال لرئيس الفاف من أجل إعادة ترتيب أمور بيت الهيئة الكروية بهدوء، من خلال إعادة النظر في تركيبة أعضاء المكتب الفيدرالي تحسبا للجمعية العامة الاستثنائية المقررة في 19 ماي القادم ومن بعدها الجمعية العامة الانتخابية في التاسع جوان المقبل.