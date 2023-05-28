بقاء عمورة في الدوري السويسري انتحار رياضي

محمد صلاح والنني غادراه في سن مبكرة

موسمان كاملان، قضاهما النجم محمد الأمين عمورة، تحت ظلال الدوري السويسري المتواضع، ولم يطوّر من إمكانياته بالرغم من أن روحه الرياضية صارت محترفة، وبالرغم من الموسمين الكاملين، في ناد غير معروف هو لوغانو وفي دوري غير مصنف في أوربا، إلا أن محمد الأمين عمورة البالغ من العمر 23 سنة مازال يبحث عن مكانة أساسية في فريق متوسط لا يوجد فيه ولا لاعب معروف.

موسمان كاملان يجب أن يكونا الأخيرين في عمر عمورة الاحترافي، وحتى لو انتقل إلى بلجيكا كما يشاع حاليا، فإن وضعه سيكون أحسن من الدوري السويسري ولكن ليس كما يبتغيه محبو هذا اللاعب الذي ظن كثيرون بأنه صورة كاربونية للاعب آدم وناس، ولكن الفرق شاسع جدا بين إيطاليا أو فرنسيا حيث نشط آدم وناس وسويسرا حيث يلعب عمورة مع فريق يحتل المركز الثالث وبعيد عن صاحب المقدمة فريق يونغ بويز بـ 17 نقطة وهو الفريق الوحيد الذي يبلغ في السنوات الأخيرة بين الحين والآخر دور المجموعات من رابطة أبطال أوربا ولكن من دون أي تألق حيث خلف فريق بازل الذي بلغ مرة الدور الربع نهائي من رابطة أبطال أوربا.

لا تعتبر سويسرا محطة كروية نحو الدوريات الكبرى لأن الدوري هناك لا يتابعه الكشافون مع استثناءات قليلة ومنها النجمان المصريان محمد صلاح ومحمد النني اللذان لعبا لفريق بازل، قبل أن ينتقلا مبكرا إلى إنجلترا مع محطات أخرى، حيث ينشطان حاليا مع فريقي ليفربول وأرسنال، وعلى اللاعب محمد الأمين عمورة اتباع خطوات اللاعبين المصريين بتغيير الاجواء، والاحسن اللعب في أحد الدوريات الكبرى، فاللاعب بلغ في التاسع من مارس الحالي سنه الثالثة والعشرين، ولا يمكنه تضييع مزيدا من الوقت، لأن حياة اللاعب قصيرة، وعمورة معرض باستمرار للإصابات، وإذا حدثت له في الدوري السويسري، فسيضيّع مزيدا من عمره الكروي، وبإمكان مناجيره الاعتماد على كون اللاعب دولي ورفيق نجوم كبار في المنتخب الوطني ومنهم رياض محرز وحسام عوار وإسماعيل بن ناصر.

سجل محمد الأمين عمورة هذا الموسم ثمانية أهداف من ألف دقيقة لعبها، وكان الموسم الماضي قد سجل خمسة أهداف من 874 دقيقة لعبها في دوري لا يضم أكثر من عشرة فرق فقط، وكل اللاعبين الجزائريين الذين نشطوا فيه ومنهم آشيو وعبد اللاوي عادوا إلى أرض الوطن، ولم يكن هذا الدوري محطة للاحتراف في أندية أقوى ولا جالب للثروة حيث لا يجلب هذا الدوري المال الكثير.

حقق مبدئيا، بعض الجزائريين قبل افتتاح الميركاتو الصيفي، انتقلات مهمة مثل حسام عوار إلى روما ورامي بن سبعيني إلى بوريسيا دورتموند الذي سيشارك في رابطة أبطال أوربا وزروقي إلى فينورد بطل هولندا الذي سيشارك أيضا في رابطة أبطال أوربا، على أمل أن يلتحق عمورة بفريق كبير يفتح لو أبواب أوربا.