بقاء قيطون وأوكيجة في القسم الأوّل مُعلّق

خسر فريق ماتز بِنتيجة هدفَين لِهدف أمام المُضيّف نادي سانت إيتيان، سهرة الخميس.

وخاض فريق ماتز هذه المباراة بِرسم ذهاب مواجهتَي السدّ، للبقاء في القسم الأوّل الفرنسي، أو النزول إلى الدرجة الثانية.

وشارك الحارس الجزائري ألكسندر أوكيجة أساسيا بِزيّ نادي ماتز، ودخل المدافع كيفين قيطون إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 42، وحينها كان الفريق المحلّي سانت إيتيان مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وتُجرى مباراة العودة بِملعب نادي ماتز، عصر الأحد المقبل. وبعدها يعود كيفين قيطون إلى الجزائر، لِخوض مواجهتَي “الخضر” أمام غينيا كوناكري وأوغندا، في تصفيات كأس العالم 2026.