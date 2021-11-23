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الجزائر

بقاط بركاني: نعيش الموجة الرابعة حاليا والعودة إلى إجراءات الحجر في هذه الحالة

عبد الحق.ل
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بقاط بركاني: نعيش الموجة الرابعة حاليا والعودة إلى إجراءات الحجر في هذه الحالة

كشف، رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، أن الجزائر تعيش الموجة الرابعة للجائحة، بسبب تراخي المواطنين في الالتزام بإجراءات الوقاية، متسائلا عن مدى نجاعة قرار إعادة فتح قاعات الحفلات في هذا الظرف، خاصة مع تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

ولدى، حديثه لموقع “الشروق أون لاين” توقع بقاط بركاني، تزايدا في عدد الإصابات خلال فصل الشتاء.

واستبعد، ذات المتحدث، العودة إلى اجراءات الحجر، حاليا، باعتبار أن الوضع عادي ولا يدعو الى القلق، كون القرار يصبح  حتميا بفي حال بلوغ عتبة 2000 إصابة يوميا.

والجدير، بالذكر، أن العديد من الدول الغربية، أعادت اجراءات الحجر، بسبب التفشي السريع للفيروس خلال الأيام الأخيرة والدي أسماه الخبراء بالموجة الرابعة.

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