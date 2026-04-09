بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميًا.. عودة مصنع كودية الدراوش للعمل بكامل طاقته الإنتاجية

استأنف مصنع تحلية مياه البحر كودية الدراوش بولاية الطارف نشاطه بكامل طاقته الإنتاجية المقدرة بـ 300 ألف متر مكعب يوميًا، عقب استكمال أشغال الصيانة الوقائية ومعالجة خلل تقني تم التحكم فيه، ما يضمن استمرارية تزويد ولايتي الطارف وعنابة بالمياه الصالحة للشرب.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قام بها وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، حيث عاين الوضعية العامة للمصنع واطلع على ظروف إعادة تشغيله التي جرت بشكل عادي، إلى جانب متابعة التدخلات التقنية التي أعقبت تسجيل الخلل خلال مرحلة إعادة التشغيل.

وأوضحت الشركة الجزائرية لتحلية المياه أن الخلل المسجل يُعد من الحالات التقنية المحتملة بعد عمليات الصيانة الشاملة، مشيرة إلى أن معالجته استدعت تمديد فترة التوقف المبرمج لمدة خمسة أيام لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة، وإعادة ضبط ومعايرة مختلف الأنظمة لضمان أعلى مستويات الأداء والموثوقية.

وأكدت الشركة أن فرقها التقنية والهندسية ظلت مجندة على مدار الساعة وفق مخطط عمل محكم، شمل التدخلات التصحيحية والتحقق الشامل من سلامة جميع التجهيزات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي أي تأثيرات محتملة على سير المنشأة.

وخلال الزيارة، ثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف الإطارات والفرق التقنية، مشيدًا بمستوى الاحترافية والجاهزية التي أبانت عنها في معالجة الخلل وضمان استئناف النشاط في أقرب الآجال، كما شدد على أهمية الصيانة الاستباقية في تعزيز جاهزية المنشآت الحيوية وضمان استمرارية الخدمة العمومية، خاصة مع اقتراب موسم الذروة.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة التشغيلية والعمل وفق معايير الجودة والموثوقية، بما يعزز ثقة المواطنين ويكرس الأمن المائي على المستوى الوطني.

وشملت الزيارة أيضًا معاينة مشاريع الربط البعدي لمحطة تحلية مياه البحر، حيث تم الوقوف على مدى تقدم أشغال الحصة رقم 04، المتعلقة بإنجاز مشروع الربط انطلاقًا من خزان بسعة 50.000 متر مكعب بمنطقة الحوايشية ببلدية بحيرة الطيور.