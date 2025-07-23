بقرار في طريق العودة إلى أوروبا من بوابة دينامو زغرب

رغبة في ارتداء قميص المنتخب الوطني مجددا

بات المهاجم الدولي الجزائري منصف بقرار على أعتاب العودة إلى القارة الأوروبية من بوابة الدوري الكرواتي، بعد سنوات قضاها في الدوري الأمريكي (أم أل أس) مع ناديه نيويورك سيتي، ليكون بقرار أمام فرصة العودة إلى الأضواء، في الدوري الذي برز فيه سابقا قبل الانتقال إلى أمريكا.

وكشفت مصادر إعلامية أن نادي دينامو زغرب سيكون الفريق المقبل لمنصف بقرار، بعدما تم الاتفاق بين الكروات ونادي نيويورك سيتي، حيث أكد الصحفي الإيطالي “لورينزو ليبور”، أن الطرفين اتفقا على انتقال بقرار مقابل 1 مليون أورو، مع احتفاظ ناديه السابق بنسبة 15% من قيمة أي بيع مستقبلي، ما يجعل اللاعب أقرب من أي وقت مضى لارتداء قميص الفريق الأول في كرواتي.

وأضاف نفس المصدر أن بقرار، أنهى إجراءات الحصول على التأشيرة، من أجل السفر إلى العاصمة الكرواتية زغرب، من أجل الخضوع للفحص الطبي والتوقيع الرسمي مع الفريق، في خطوة مهمة للاعب ومسيرته الكروية، خاصة وأنه سبق له التألق مع ناديه إيسترا، وانتقل بعدها للدوري الأمريكي (أم أل أس)، أين قضى موسمين عرف فيهما مستواه تباينا بين تألق في المرحلة الأولى، وهبوط في المستوى خلال الفترة الثانية.

وسيكون المهاجم السابق للوفاق السطايفي، أمام فرصة من ذهب لاستعادة إمكانياته، والعودة إلى المنتخب الوطني الجزائري بقيادة الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي منحه الفرصة سابقا خلال التربص الأول للسويسري على العارضة الفنية للخضر، وقدم مردودا مبشرا في تلك الفترة، خاصة وأنه عوض هداف الخضر بغداد بونجاح، وقدم مستوى جيد في الدورة الودية التي جرت وقائعها بالجزائر شهر مارس من سنة 2024.