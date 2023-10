يتواجد المهاجم الجزائري منصف بقرار، ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في نادي نيويورك سيتي.

ويتنافس مهاجم نيويورك سيتي على جائزة شهر سبتمبر مع زميله في النادي سانتياغو رودريغيز وأندريس جيسون.

City Fam, you know the drill 🚨

Vote on your @etihad Player of the Month for September ⤵️

— New York City Football Club (@NYCFC) October 2, 2023