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الجزائر

بقرار وزاري مشترك.. تحفيزات للمؤسسات المهتمة بالبحث العلمي

الشروق أونلاين
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بقرار وزاري مشترك.. تحفيزات للمؤسسات المهتمة بالبحث العلمي
ح.م

صدر قرار وزاري مشترك يمنح تحفيزات للمؤسسات المهتمة بالبحث العلمي، حسبما أفاد به المدير العام لمسرعة المؤسسات الناشئة “الجيريا فانتشر” سيد علي زروقي.

وذكر زروقي، الذي ناب عن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة في مراسيم افتتاح الطبعة الأولى لصالون دولي للتناغم الصناعي بوهران، أن القرار الوزاري المشترك تم التوقيع عليه منذ أقل من أسبوع، مبرزا أنه يمنح تحفيزات و إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تقوم بالبحث العلمي.

وأشار إلى أن القرار جاء بنصوص تطبيقية لقانون 2016 الخاص بمؤسسات البحث العلمي، حيث أنه يبين كل الميكانيزمات ويوضح طريقة العمل بالنسبة لهذه المؤسسات.

وأكد ذات المسؤول بأن وزارة المالية كان لها دور كبير في تسطير هذه النصوص بشكل يخدم الاقتصاد الوطني والمؤسسات بصفة متكافئة.

ومن جهته، قال ممثل وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، بوجمية كريم،  بأن هذا الصالون يجسد توجيهات السلطات العمومية لتطوير مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام الذي يقدر حاليا بنسبة 5 إلى 6 بالمائة ويرتقب أن يصل إلى نسبة بين 10 و15 بالمائة.

وأضاف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام يتم من خلال تثمين مختلف المبادرات لتحويل المواد الأولية إلى سلع مصنعة ومنتجات موجهة لقطاعات أخرى.

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