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رياضة

بقرار يباشر تحضيراته مع نادي نيويورك سيتي(فيديو)

عمر سلامي
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بقرار يباشر تحضيراته مع نادي نيويورك سيتي(فيديو)
ح.م
منصف بقرار

باشر المهاجم الجزائري منصف بقرار تحضيراته مع ناديه الجديد نيويورك سيتي الأمريكي، بعدما تم تقديمه للجماهير.

ونشر النادي الأمريكي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر بقرار في أول حصة تدريبية له مع الفريق.

وقبلها، كان الحساب الرسمي لنادي نيويورك سيتي، قد نشر مقطع فيديو قدم من خلاله لاعبه الجديد للجماهير.

وانتقل بقرار إلى نيويورك سيتي بعقد يمتد لثلاث سنوات، مع قابلية التجديد لموسم رابع قادما من نادي إسترا الكرواتي.

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