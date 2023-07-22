بقرار يباشر تحضيراته مع نادي نيويورك سيتي(فيديو)

باشر المهاجم الجزائري منصف بقرار تحضيراته مع ناديه الجديد نيويورك سيتي الأمريكي، بعدما تم تقديمه للجماهير.

ونشر النادي الأمريكي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر بقرار في أول حصة تدريبية له مع الفريق.

وقبلها، كان الحساب الرسمي لنادي نيويورك سيتي، قد نشر مقطع فيديو قدم من خلاله لاعبه الجديد للجماهير.

Number 9️⃣ in the building 🇩🇿 #DaleNewYork pic.twitter.com/aVEOTjwdoC — New York City Football Club (@NYCFC) July 21, 2023

وانتقل بقرار إلى نيويورك سيتي بعقد يمتد لثلاث سنوات، مع قابلية التجديد لموسم رابع قادما من نادي إسترا الكرواتي.