بقرار يتوج بجائزة لاعب الشهر في نيويورك سيتي

توج المهاجم الجزائري منصف بقرار بجائزة أفضل لاعب لشهر أوت مع ناديه نيويورك سيتي الأمريكي.

وأعلنت إدارة النادي الأمريكي عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن تتويج بقرار بجائزة لاعب الشهر.

وتألق بقرار بشكل لافت خلال شهر أوت مع ناديه الجديد نيويورك سيتي، حيث سجل هدفين في الدوري الأمريكي بالإضافة إلى تقديمه أداء في المستوى.

وسبق لبقرار وأن توج بجائزة رجل اللقاء في مباراة ناديه نيويورك سيتي أمام ضيفه فانكوفر.

A strikers delight 🤩

Congratulations to Mounsef Bakrar, your @etihad Player of the Month for August 👏

— New York City Football Club (@NYCFC) September 11, 2023