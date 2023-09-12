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رياضة

بقرار يتوج بجائزة لاعب الشهر في نيويورك سيتي

عمر سلامي
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بقرار يتوج بجائزة لاعب الشهر في نيويورك سيتي
أرشيف
منصف بقرار

توج المهاجم الجزائري منصف بقرار بجائزة أفضل لاعب لشهر أوت مع ناديه نيويورك سيتي الأمريكي.

وأعلنت إدارة النادي الأمريكي عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن تتويج بقرار بجائزة لاعب الشهر.

وتألق بقرار بشكل لافت خلال شهر أوت مع ناديه الجديد نيويورك سيتي، حيث سجل هدفين في الدوري الأمريكي بالإضافة إلى تقديمه أداء في المستوى.

وسبق لبقرار وأن توج بجائزة رجل اللقاء في مباراة ناديه نيويورك سيتي أمام ضيفه فانكوفر.

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