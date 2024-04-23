بقرار يلتقي بسفيرة أمريكا بالجزائر

التقى مهاجم المنتخب الوطني منصف بقرار، بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر اليزابيث أوبين، بمقر السفارة، وتبادلا أطراف الحديث معا.

ونشرت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، الإثنين، عبر منصة “إكس”، فيديو للقاء مهاجم الخضر بالسفيرة الأمريكية، وأهداها كرة تحمل توقيعه، حيث تبادلا أطراف الحديث، حول تجربة اللاعب في أمريكا، ومع ناديه نيويورك سيتي، بالإضافة إلى أجواء العيش في أكبر مدينة بالعالم، ما جعل اللاعب يعرب عن سعادته بخوض هذه التجربة في أمريكا، وكل الظروف مواتية للتألق مع ناديه.

واستغل اللاعب بقرار والسفيرة الأمريكية هذا اللقاء، لتوجيه نداء بإطلاق خط جوي مباشر من الجزائر نحو الولايات المتحدة، لاختصار مسافة السفر وتفادي محطات العبور، ما جعل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، ترد بابتسامة عريضة، في انتظار تطبيقها على أرض الواقع، بالنظر للجالية الجزائرية الكبيرة التي تعيش في الأراضي الأمريكية، والتي تجد صعوبة في زيارة الجزائر بسبب محطات العبور والتكلفة الكبيرة للصفر.