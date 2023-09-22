“بقرار” يواصل التألق وينتظر التفاتة من بلماضي

واصل المهاجم الجزائري منصف بقرار التألق مع ناديه نيويورك سيتي هذا الموسم، بعدما قاد فريقه لفوز جديد، على حساب الضيف أورلاندو سيتي بثنائية دون رد.

وشارك بقرار كعادته أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيويورك سيتي، أمام أورلاندو سيتي، برسم لقاء العودة من المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي، حيث برز المهاجم الجزائري في الدقيقة الـ37 من عمر هذه المباراة، بافتتاحه باب التسجيل لصالح فريقه برأسية محكمة، بعد ضربة جزاء ضائعة، تابعها خريح مدرسة الوفاق بامتياز.

تألق بقرار، جعله محل اهتمام بعض الفرق الأوروبية، والتي تتابعه باستمرار، خاصة نادي دينامو زغرب الكرواتي، الذي كان قريبا من الالتحاق به خلال الصائفة الماضية، بالإضافة إلى أندية في الدوري الإسباني والفرنسي.

وينتظر خريج مدرسة الوفاق بشغف، التفاتة من الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة مع المستويات التي يقدمها، وحسه التهديفي الكبير، والذي قد يكون حلا لجمال بلماضي في مشروع التشبيب الذي يسير فيه الناخب الوطني، بالنظر لتقدم بونجاح وسليماني في السن، وتواجد عمورة، فقط في الخط الأمامي للخضر، في انتظار إلتحاق مهاجم رين الفرنسي أمين غويري بداية من التربص القادم.