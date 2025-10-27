بقيادة المدرب بوشكريو.. المنتخب الجزائري لكرة اليد يشرع في التحضير لبطولة أمم إفريقيا

يشرع المنتخب الوطني الجزائري أكابر رجال بداية من اليوم في التحضير لبطولة أمم إفريقيا المقررة برواندا من 21 إلى 31 جانفي 2026.

ويدخل المنتخب في تربص تحضيري بالجزائر العاصمة يدوم إلى غاية 2 نوفمبر المقبل.

واستدعى المدرب صالح بوشكريو، 21 لاعبا للدخول في التربص التحضيري.

وبالإضافة إلى قائمة اللاعبين، أعلنت اتحادية كرة اليد عن قائمة أعضاء الطاقم الفني، الذي يقوده المدرب صالح بوشكريو.

ويتواجد إلى جانب بوشكريو في الطاقم الفني، كل من رضوان عواشرية، وسفيان الإيمام، وعبد الغاني لوكيل، ربيع عودية، محمد شاهين غنام، ورمزي خويدمي.