-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بقيادة المدرب بوشكريو.. المنتخب الجزائري لكرة اليد يشرع في التحضير لبطولة أمم إفريقيا

عمر سلامي
  • 191
  • 0
بقيادة المدرب بوشكريو.. المنتخب الجزائري لكرة اليد يشرع في التحضير لبطولة أمم إفريقيا
أرشيف
المنتخب الوطني لكرة اليد

يشرع المنتخب الوطني الجزائري أكابر رجال بداية من اليوم في التحضير لبطولة أمم إفريقيا المقررة برواندا من 21 إلى 31 جانفي 2026.

ويدخل المنتخب في تربص تحضيري بالجزائر العاصمة يدوم إلى غاية 2 نوفمبر المقبل.

واستدعى المدرب صالح بوشكريو، 21 لاعبا للدخول في التربص التحضيري.

وبالإضافة إلى قائمة اللاعبين، أعلنت اتحادية كرة اليد عن قائمة أعضاء الطاقم الفني، الذي يقوده المدرب صالح بوشكريو.

ويتواجد إلى جانب بوشكريو في الطاقم الفني، كل من رضوان عواشرية، وسفيان الإيمام، وعبد الغاني لوكيل، ربيع عودية، محمد شاهين غنام، ورمزي خويدمي.

مقالات ذات صلة
مدرب شباب بلوزداد يعلّق بعد التأهل إلى دور المجموعات

مدرب شباب بلوزداد يعلّق بعد التأهل إلى دور المجموعات

بطل أوروبا مدربا جديدا لـ “توبة”

بطل أوروبا مدربا جديدا لـ “توبة”

بالفيديو.. هذا ما حدث بين فينيسيوس ويامال في “الكلاسيكو”

بالفيديو.. هذا ما حدث بين فينيسيوس ويامال في “الكلاسيكو”

بِالصور: حادثة غريبة في مباراة لـ “حاج موسى”

بِالصور: حادثة غريبة في مباراة لـ “حاج موسى”

الرئيس تبون يُهنّئ البطلة العالمية نمور

الرئيس تبون يُهنّئ البطلة العالمية نمور

اتحاد العاصمة يعبر دون عناءٍ

اتحاد العاصمة يعبر دون عناءٍ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد