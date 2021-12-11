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رياضة

بقية مشوار المنتخب المحلّي في كأس العرب

علي بهلولي
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بقية مشوار المنتخب المحلّي في كأس العرب

اكتملت سهرة السبت أضلاع المربّع الذهبي، لِمنافسة كأس العرب لِكرة القدم، نسخة قطر 2021.

وهكذا تأهّلت للدور نصف النهائي منتخبات الجزائر وقطر وتونس ومصر، لِتضرب موعدا يعد بِكثير من الندّية والإثارة والتشويق.

وتمثّلت لائحة ما تبقى من منافس كأس العرب، وبِالتوقيت الجزائري، كالتالي:

الدور نصف النهائي:

في الـ 15 من ديسمبر الحالي:

تونس – مصر (سا: 16.00).

قطر – الجزائر (سا: 20.00).

وتُجرى المباراة الترتيبية في الـ 18 من ديسمبر الحالي على الساعة الـ 11 صباحا، بينما يُقام النهائي في اليوم ذاته على الساعة الرّابعة عصرا.

ونُشير إلى أن تلاميذ الناخب الوطني مجيد بوقرة سَيُواجهون قطر بِملعب “الثمامة” بِالعاصمة الدوحة، وهو الميدان ذاته الذي كان مسرح مواجهة المغرب في ربع النهائي.

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