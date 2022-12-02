بقية مواجهات المونديال.. مِن ثمن النهائي إلى المباراة الختامية

منتخب الأرجنتين أحد المُرشّحين لِنيل كأس العالم 2022، لكن الكرة ليست علما دقيقا.

اتّضحت سهرة الجمعة بِصورة جليّة لائحة مقابلات الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس العالم 2022 بِقطر، وبقية المحطّات.

جاء ذلك بعد إجراء مقابلات الجولة الثالثة والأخيرة في الفوجَين السّادس والسّابع، وإسدال ستار دور المجموعات.

وتشكّل جدول ما تبقّى من عمر المونديال القطري، على النّحو التالي:

الدور ثمن النهائي:

1- هولندا – أمريكا. في الثالث من ديسمبر 2022.

2- الأرجنتين – أستراليا. في الثالث من ديسمبر 2022.

3- فرنسا – بولونيا. في الرابع من ديسمبر 2022.

4- إنجلترا – السنيغال. في الرابع من ديسمبر 2022.

5- اليابان – كرواتيا. في الخامس من ديسمبر 2022.

6- البرازيل – كوريا الجنوبية. في الخامس من ديسمبر 2022.

7- المغرب – إسبانيا. في السادس من ديسمبر 2022.

8- البرتغال – سويسرا. في السادس من ديسمبر 2022.

الدور ربع النهائي:

أ- الفائز من مباراة (5) – الفائز من مباراة (6). في التاسع من ديسمبر 2022.

ب- الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (2). في التاسع من ديسمبر 2022.

ج- الفائز من مباراة (7) – الفائز من مباراة (8). في العاشر من ديسمبر 2022.

د- الفائز من مباراة (4) – الفائز من مباراة (3). في العاشر من ديسمبر 2022.

الدور نصف النهائي:

الفائز من المباراة (ب) – الفائز من المباراة (أ). في الـ 13من ديسمبر 2022.

الفائز من المباراة (د) – الفائز من المباراة (ج). في الـ 14 من ديسمبر 2022.

المباراة الترتيبية:

المنتخبان الخاسران في المربّع الذهبي. في الـ 17 من ديسمبر 2022.

المباراة النهائية:

المنتخبان الفائزان في المربّع الذهبي: في الـ 18 من ديسمبر 2022.