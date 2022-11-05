بقيت مقابلتان لِمحرز ثمّ يدخل في شبه “سبات شتوي”

بقيت مساء السبت مقابلتان فقط للاعب الدولي الجزائري رياض محرز، ثم يركن إلى راحة تدوم شهرا ونصف الشهر.

وتنتظر محرز وفريقه مانشستر سيتي مقابلتان أمام الضّيفَين تشيلسي وبرينتفورد، الأربعاء والسبت المقبلَين، بِرسم الدور الـ 16 من منافسة كأس الرابطة الإنجليزية، والجولة الـ 16 من عمر البطولة في هذا البلد. ثمّ يركن جناح نادي “الأزرق السّماوي” إلى الرّاحة، بِسبب إيقاف المنافسات في إنجلترا، نتيجة تنظيم كأس العالم 2022 بِقطر.

وخلال تنظيم المونديال، يُشارك قائد “محاربي الصّحراء” في التحليل الفني التلفزيوني بِشبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية. على أن يعود محرز إلى الميادين على مستوى الأندية في الـ 28 من ديسمبر المقبل، لمّا يُواجه مانشستر سيتي المضّيف ليدز يونايتد، لِحساب منافسة “البريمرليغ”.

وما بين إيقاف المنافسات في إنجلترا وإقامة كأس العالم، يُفترض أن يلعب محرز مقابلتَين ودّيتَين مع المنتخب الوطني الجزائري، في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي، إحداهما ضد السويد.

وتابع محرز مساء السبت من دكّة البدلاء، مباراة فريقه مانشستر سيتي الفائز على الضيف نادي فولهام بـ (2-1)، لِحساب الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإنجليزية.

وشارك محرز 4 مرّات فقط أساسيا بِرسم البطولة الإنجليزية للموسم الحالي، ولعب 5 لقاءات أخرى بديلا.

وخاض فريق المدرب جوسيب غوارديولا مباراة فولهام بِعشرة لاعبين لِمدّة شوط ونصف الشوط، حيث طرد الحكم المدافع جواو كونسيلو في الدقيقة الـ 26، وحينها كان فريقه “السيتي” مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر. قبل أن يُعادل الزوّار الكفّة في الدقيقة الـ 28. ثم أنقذ المهاجم النرويجي آرلينغ هالاند بطل إنجلترا من فخّ التعادل، لمّا سجّل هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+4).

وبات مانشستر سيتي رائد ترتيب البطولة الإنجليزية بِرصيد 32 نقطة، مُتقدّما بِفارق نقطة واحدة عن الوصيف أرسنال. ويشغل فريق فولهام المركز الـ 8 بِمجموع 19 نقطة.

وإذا كان فريق أرسنال قد خاض 12 مباراة، فإن مانشستر سيتي لعب 13 مواجهة، وخاض توتنهام 14 مقابلة.

الشرطة تُغرّم محرز وزوجته تمشي على عُكّازَين!

اضطرّت زوجة رياض محرز إلى استعمال عُكّازَين أثناء المشي، فيما أُجبر الدولي الجزائري على تسديد غرامة مالية.

واصطحب محرز زوجته تايلور وارد سهرة الخميس، للعشاء بِأحد مطاعم مدينة مانشستر الإنجليزية، وحينها شوهدت بَعْلَته تستعمل عُكّازَين أثناء المشي.

وعندما همّ محرز وزوجته بِمغادرة المطعم، اصطدم جناح فريق مانشستر سيتي بِالشرطة البريطانية، التي ألزمته بِدفع غرامة مالية قيمتها 60 جنيها استرلينيا (نحو مليون سنتيم)، بِسبب خرقه لِقانون ركن السيارات. تقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها نشرته، الجمعة.

واللافت أن محرز (31 سنة) مِن لاعبي كرة القدم العالميين الذين يقلّ سقوطهم في فخّ الإصابات، بينما وقعت زوجته في هذه المصيدة!

في سياق آخر، يستعدّ رياض محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” عصر هذا السبت، لِمواجهة الضيف نادي فولهام، بِرسم الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإنجليزية.

ثالث هدف

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الأربعاء، ثالث هدف له في مباراة رسمية على مستوى الأندية هذا الموسم.

وتغلّب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي إشبيلية الإسباني، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِرابطة أبطال أوروبا.

وهزّ الجناح الجزائري محرز شباك الحارس المغربي ياسين بونو حامي عرين إشبيلية، بِهدف أنيق في الدقيقة الـ 83. لِيُضاف إلى رصيد هدفَين آخرَين في هذه المنافسة وأيضا البطولة الإنجليزية، فضلا عن امتلاكه تمريرة حاسمة.

وعن الفوج ذاته، تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني بـ (1-1) مع المضيف نادي كوبنهاغن الدانماركي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- فريق مانشستر سيتي 14ن

2- نادي بوروسيا دورتموند 9ن

3- فريق إشبيلية 5ن

4- نادي كوبنهاغن 3ن

وهكذا تأهّل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل نادي إشبيلية الإسباني إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما خرج فريق كوبنهاغن الدانماركي من السّباق.