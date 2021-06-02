بقيمة تجاوزت 1.5 مليون دولار.. صيادون يمنيون يعثرون على كنز في بطن حوت

عثر 35 صيادا يمنيا، على كنز داخل بطن حوت، يتجاوز ثمنه 1.5 مليون دولار، في حادثة غريبة غيرت حياتهم من الفقر إلى الثراء في غضون ساعات فقط.

وعثر الصيادون على حوت العنبر نافق يطفو في خليج عدن، ليجدوا داخل بطنه مادة العنبر التي تقدر بملايين الجنيهات.

وبدأت الواقعة عندما تلقى الصيادون اتصالا من أحد زملائهم، حسب مواقع إعلامية يخبرهم بوجود حوت قد يحتوي على العنبر، وقال أحدهم للموقع: “قلنا أننا سنأتي لنراه، بمجرد اقترابنا منه، كانت هناك رائحة قوية، وشعرنا أن هذا الحوت به شيئ، رائحته لم تكن طيبة ولكنها تساوي الكثير من المال».

ويعرف حوت العنبر بأنه يفرز مخرجات من معدته، نتيجة مرض ما يصيبه أو عقب نفوقه، لا تقدر هذه الإفرازات بأي ثمن، نظرا لأنها تدخل في صناعة العطور ومستلزماتها، وعلاج الكثير من الأمراض.

وعالميا، يصل سعر الكيلو غرام الواحد من العنبر، نحو 60 ألف دولار أمريكي، غير أن الكمية التي حصل عليها الصيادون الشباب، وصلت قيمتها إلى 45 مليون ريال سعودي، بحسب أحد الصيادين المحظوظين.