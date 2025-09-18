بقيمة مليوني دولار.. شركة جزائرية ناشئة تحصل على تمويل في هذا المجال

شهد المعرض الإفريقي للتجارة البينية IATF بالجزائر توقيع واحدة من أبرز صفقات الاستثمار في القطاع التكنولوجي، حيث تمكنت الشركة الناشئة الجزائرية “Krello” من جمع تمويل استثماري بقيمة 2 مليون دولار من صندوق استثماري مقره غانا.

وحسب وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، فإن الصفقة تهدف إلى تطوير المنصة الرقمية المبتكرة للشركة في مجال إدارة وتأجير العقارات، وتوسيع انتشارها في القارة الإفريقية، بما يعزز فرصها في التوجه نحو العالمية وتمثيل الجزائر كقوة صاعدة في مجال الابتكار.

وتوفر منصة “Krello” خدمات عقارية شاملة في فضاء رقمي واحد، يشمل الإيجار، الشراء، البيع والمبادلة، معتمدة على حلول ذكية للربط بين المتعاملين. وقد نجحت الشركة في استقطاب أكثر من 300 ألف تحميل لتطبيقها، مع تسجيل أكثر من 23 ألف عقار و18 ألف طلب شراء وإيجار في السوق الجزائرية.

وكانت “Krello” قد استفادت هذه السنة من برنامج ASEP 2025 نحو الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أتاح لمؤسسيها تعزيز خبراتهم وفهم ديناميكيات السوق العالمية عبر ورشات عمل متخصصة ولقاءات مع خبراء في الأنظمة البيئية المبتكرة.

كما أعلنت الشركة عن فتح المجال للتعاون مع صانعي المحتوى في المجالين العقاري والسياحي، خاصة حاملي بطاقة المقاول الذاتي، بهدف توسيع شبكة شركائها والمساهمة في تطوير السوق العقارية الرقمية.