بقيمة 180 مليون دولار.. “تافاديس” توقع مذكرة لتصدير السكر لهذه الدولة العربية

وقعت شركة “تافاديس SPA”، الفرع التابع لمجمع مدار، مذكرة تفاهم مع شركة “الهلال جبل الفضي SARL” (الجمهورية الليبية)، تنص على توريد كمية سنوية قدرها 360 ألف طن من السكر الأبيض المكرر، بقيمة إجمالية تصل إلى 180 مليون دولار.

وأكد المجمع أن هذه الاتفاقية تعزز مكانة تافاديس كلاعب رئيسي في قطاع الصناعات الغذائية، كما تعكس التزام “مدار القابضة” بتطوير شراكات مستدامة تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والإقليمي.

وجاءت الاتفاقية على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية 2025.

للتذكير، أعلنت شركة مدار في مارس 2023 عن تأسيس شركة Tafadis المتخصصة في تكرير وإنتاج وتسويق السكر، على أن تنطلق في الإنتاج خلال الربع الأول من 2024. وتقع الوحدة الصناعية في بلدية الأربعطاش دائرة خميس الخشنة بولاية بومرداس بطاقة تحويل تصل إلى 200 طن يوميًا من السكر الأبيض والبني والسائل. وتعتمد الشركة على المادة الأولية المحلية، بعد نجاح تجارب زراعة الشمندر السكري في الجنوب الجزائري، ما يتيح للمجمع تأمين مصدر إمداد وطني أقل تكلفة وأكثر استدامة.