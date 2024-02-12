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بقيمة 24 مليار دينار.. الكشف عن عدد العطل المرضية المسجلة في 2023

الشروق أونلاين
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بقيمة 24 مليار دينار.. الكشف عن عدد العطل المرضية المسجلة في 2023

سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكثر من مليون عطلة مرضية خلال سنة 2023، حسب ما كشف عنه المدير الفرعي للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ”، أعلن أمين عبيديدو عن تسجيل أكثر من مليون عطلة مرضية بمبلغ 24 مليار دينار في 2023.

وأوضح المتحدث ذاته أنه تم رفض أكثـر مــن 20 ألف عطلة مرضية، بينما تم تعويض 80 مليون وصفة طبية بقيمة تعدت 280 مليار دج.

من جهة أخرى، قال المدير الفرعي للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل، إن مداخيل صندوق التأمينات الاجتماعية ارتفعت بـأكثر من 22 مليار دج.

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