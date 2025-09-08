بقيمة 60 مليار.. سوناطراك توقع ثلاثة عقود مع مؤسسات جزائرية

وقع مجمع سوناطراك اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، ثلاثة عقود مع عدة مؤسسات بقيمة إجمالية بلغت 60 مليار دج، تخص تطوير البنى التحتية لنشاط النقل بواسطة الأنابيب.

وجرت مراسم توقيع هذه العقود، التي تدخل في إطار دعم الآداة الوطنية للإنتاج وترقية المحتوى المحلي، بمقر المديرية العامة للمجمع، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، وإطارات مسيرة للمجمع.

ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة “كوسيدار للأنابيب” المؤسسة الوطنية للأنابيب، المؤسسة الجزائرية “مغرب” لصناعة الأنابيب ومؤسستي “ساربي” و”جي سي بي”.