بكالوريا الفنون تفتح النقاش حول واقع التكوين الفني

منتدى فنون العرض يسلط الضوء على الإخفاقات والحلول

“مسارات التكوين الفني: الراهن والآفاق” هو عنوان منتدى فنون العرض والسمعي البصري الذي يحتضنه المسرح الوطني الجزائري هذا الأربعاء أو الخميس.

ويبحث هذا المنتدى حسب المنظمين أفاق التكوين الفني في الجزائر وسبل تكيف برامج التكوين الفني مع سوق العمل واحتياجات المجالات الفنية بما تفرضه التطورات التي يعرفها هذا المجال.

إطلاق مركز توثيق للدراسات في فنون العرض والسمعي البصري

ويرمي هذا المنتدى، حسب المنظمين، إلى تثمين الدور الذي يلعبه الفن في تكوين شخصية الإنسان/ المواطن وتهذيب سلوكياته وترقية ذوقه وتجميل رؤيته للحياة والعالم. وبلورة آليات متابعة الفعل الفني ومد جسور التبادل بين مؤسسة التكوين ومؤسسة احتضان الفعل الثقافي، وكذا تعزيز التبادل بين مختلف الأقسام والمعاهد الفنية وتقوية العلاقة بينها، وجعل هذا المنتدى فضاءً لالتقاء ممثلي هذه الهيئات لتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى تشجيع التواصل بين الباحثين والأكاديميين والطلبة في مجال الفنون وفنون العرض والسمعي البصري، من أجل مناقشة أهم الطرائق الجديدة والمناهج المستحدثة في تدريس هذه الفنون.

وينتظر أن يتوجه هذا اللقاء بإطلاق مركز توثيق للدراسات في فنون العرض والسمعي البصري وهذا تزامنا مع التأسيس لملتقى فكري دوري يعنى بدراسة ومتابعة التكوين الفني وعلاقته بالواقع الفني والثقافي بالجزائر ويجمع المنتدى عددا من الأسماء الفنية والأكاديمية على غرار عبد الحميد علاوي ومخلوف بوكروح وقدور حمداني وعزوز بن أعمر وعيسى رأس الماء وإبراهيم نوال ومحمد بوكراس وحبيب بوخليفة ومحمد الأمين بحري ولخضر منصوري وغيرهم.

وتجري أشغال الملتقى في شكل ورشات تتمحور حول مسارات التكوين الفني في الجزائر مع التركيز على مقاربات التكوين الفني في الجامعات والمعاهد الجزائرية، كما يعرج المنتدى على قيمة التكوين والمنجز الفني في ظل التغير الرقمي إضافة إلى أثر التكوين الفني وممارسته عبر الفضاءات المؤسساتية ودوره في التنمية الثقافية والاقتصادية بالجزائر إلى جانب المحاضرات، وسيعرف المنتدى أيضا احتضان ورشات على غرار “ورشة القوانين والمراسيم التشريعية لتعليمية الفنون”.

ويأتي هذا المنتدى ليناقش الأطر الجديدة والمنتظر استحداثها للتكوين الفني خاصة بعد إطلاق البكالوريا الفنية، حيث ينتظر أن يتوج المنتدى بجملة من التوصيات التي تشكل أرضية ترفع لاحقا للوزارة الوصية والتي من شأنها أن تكون ورقة طريق لإعادة تقييم قطاع التكوين الفني وإطلاق برامج ومعاهد ومدارس فنية لاستيعاب الطلبة الحاملين للبكالوريا مستقبلا.