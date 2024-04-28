بكالوريا الفنون 2024.. انطلاق الاختبارات التطبيقية اليوم

أشرف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد رفقة وزيرة الثقافة صورية مولوجي، الأحد، على انطلاق الاختبارات التطبيقية لبكالوريا الفنون دورة جوان 2024.

وأكد الوزير بلعابد، في تصريح صحفي، أن انطلاق أوّل بكالوريا فنون بداية من هذه الاختبارات التطبيقية المسبقة التي تنظم بتاريخ اليوم، يعتبر تجسيدا ميدانيا وتطبيقا صارما للالتزام العشرين (20) من التزامات السيد رئيس الجمهورية، في الشق المتعلّق بالتربية الوطنية والذي ينصّ على خلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية لاسيما من خلال تشجيع مسارات تكوين دراسية وجامعية فنية وخلق شهادة بكالوريا فنية، بهدف جعل الإنتاج الفكري والثقافي والفني في خدمة النمو الاقتصادي.

كما أشار الوزير إلى أن المترشحين الذين يبلغ عددهم 146 مترشحا، سيجتازون هذه الاختبارات التطبيقية التي تدوما يوما واحدا في الجانب الأدائي من الخيارات الأربعة لشعبة الفنون وهي: خيار سينما السمعي البصري، أين سيُقيّم المترشّحون في تقنيات التصوير السينمائي وتقنيات المونتاج؛ خيار الموسيقى، أين سيُقيّم المترشحون في الأداء الموسيقي لحنا وإيقاعا؛ خيار الفن التشكيلي، وسيُقيّم المترشحون في ميدان الرّسم وفن التصميم والإبداع الغنائي؛ وأخيرا خيار المسرح، وسيُقيم فيه المترشحون في حفظ الدور وأداء مشهد مسرحي قصير.

كما أكّد الوزير أن كل المؤشرات المرتبطة بالنتائج المدرسية لهؤلاء المترشحين في السنتين الثانية والثالثة ثانوي، توحي بأنهم سيحقّقون نتائج حسنة في شهادة البكالوريا دورة 2024، التي ستُنظّم من التاسع (9) إلى الثالث عشر (13) جوان المقبل.

كما ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف وزارة الثقافة والفنون، التي شاركت في تجسيد وإنجاح تنصيب الثانوية الوطنية للفنون.