بكالوريا 2021: اتصالات الجزائر توضح سبب قطع الانترنت

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر، الثلاثاء، عن تقييد الولوج إلى بعض الشبكات لمدة زمنية محددة.

وافاد بيان للمؤسسة “تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام أنها، وعلى غرار بقية المتعاملين، تسهر على مرافقة سير امتحانات البكالوريا بهدف المساهمة في إنجاح دورة 2021 وإضفاء مزيد من المصداقية والنزاهة على هذه الاختبارات”.

وأكد البيان “ويقتصر هذا الإجراء الذي يستبعد أي قطع متعمد للأنترنت، على تقييد الدخول إلى شبكات محددة يتم من خلالها مشاركة المحتوى، وهذا خلال النصف الأول فقط من المدة الزمنية المخصصة لكل اختبار”.

وأوضح “تبقى اتصالات الجزائر تحت تصرف زبائنها وتسهر على التكفل بكافة انشغالاتهم مع الحرص على التدخل، في أقرب الآجال، في حالة حدوث أي اضطرابات على الشبكة”.