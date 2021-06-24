بكالوريا 2021: سيارة إسعاف وأخرى لمديرية التربية تنقذان تلميذتان من الإقصاء

الأولى تعرضت لحادث مرور والثانية تأخرت لغياب النقل من قريتها بالبويرة

شهدت بلديتا القادرية وعمر محطة بولاية البويرة صباح اليوم الأخير من امتحان شهادة البكالوريا ، حادثتين تركتا فرحة وامتنان جميع الطواقم التنظيمية بمراكز الإمتحان، بعد أن تم إنقاذ تلميذتين مترشحتين من الإقصاء من الإمتحان المصيري جراء تأخرهما عن الموعد المحدد.

تفاصيل الحادثة الأولى كان بطلها أعوان الحماية المدنية التابعين لمركز بلدية عمر محطة، والذين تلقوا بلاغا عن وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمدخل المدينة بين سيارة و حافلة لنقل المسافرين ، ليتبين خلال التدخل بأن أحد ضحايا الحادث هي مترشحة حرة ” م . ش ” 21 سنة كانت قادمة من بلدية عين بسام لاجتياز امتحان البكالوريا ، فما كان من هؤلاء الأعوان إلا التصرف بعفوية و إنسانية من خلال نقل المترشحة على جناح السرعة إلى العيادة متعددة الخدمات بالقادرية من أجل تقديم لها الإسعافات الضرورية والمستعجلة ثم انتظارها و نقلها بسرعة مرة أخرى إلى مركز امتحانها في الوقت المحدد ، منقذين أياها من الإقصاء من الإمتحان كلية و نسف كل المجهود المبذول من طرفها الأيام السابقة ، وسط فرحة عارمة للتلميذة رغم صدمة حادث المرور.

أما الحادثة الثانية المشابهة فبطلها طاقم مركز الإمتحان متوسطة سي امحمد بوقرة بالقادرية رفقة أعوان الشرطة المكلفين بحراسة المركز ، حيث سجل تأخر طالبة متمدرسة عن الإلتحاق بالمركز صباحا ، مما دفع بالمشرفين على المركز إلى الإستفسار من إحدى صديقاتها التي اتصلت بها هاتفيا ، لتخبرها بأنها تنتظر النقل الذي غاب عن قريتها النائية بكرفالة التي تقطن فيها ، فما كان من المشرفين على المركز إلا إرسال سيارة الخدمة المسخرة بالمركز رفقة سيارة للشرطة من أجل نقل وإيصال التلميذة المترشحة في الوقت المحددة وتجنيب إقصائها أو التحفظ على ملفها ، وهو ما كان في الأخير ، حيث وصلت التلميذة إلى مركزها في الوقت المحدد وسط فرحتها العارمة وشكرها لهم ، وكذا تأثر كبير لزميلاتها وكل الطاقم المشرف على المركز .