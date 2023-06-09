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الجزائر

بكالوريا 2023: الحماية المدنية تُسخر 19 ألف عون

الشروق أونلاين
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بكالوريا 2023: الحماية المدنية تُسخر 19 ألف عون

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية، جهازا أمنيا عملياتيا يضم 19 ألف عون تدخل استعدادا لامتحان شهادة البكالوريا هذا الأحد.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن المديرية العامة سخرت 19000، بمختلف الرتب ومجهزين بكل الوسائل الضرورية، لضمان سلامة وأمن الممتحنين والمؤطرين، تحسبا لإجراء امتحان شهادة البكالوريا لدورة يونيو 2023.

للتذكير كإجراء استباقي قامت المصالح التقنية للحماية المدنية, بزيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية بالامتحانات, وذلك بغية الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة السلامة.

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