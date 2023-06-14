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بكالوريا 2023.. جزائرية تتحصل على أعلى معدل بالسويد

نادية شريف
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بكالوريا 2023.. جزائرية تتحصل على أعلى معدل بالسويد

تحصلت تلميذة جزائرية على أعلى معدل في شهادة البكالوريا للعام 2023 بالسويد، مبرزة بذلك قدرات عقلية عالية وذكاء لا يستهان به.

وتظاهرت التلميذة المنحدرة من ولاية سكيكدة واسمها “رانيا”، بالعلم الجزائري رفقة والدها في شوارع السويد تعبيرا عن فرحتها العارمة وافتخارها بأصولها.

وظهرت في الصور التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تحمل باقة ورود وإلى جانبها والدها مبتسما وخلفها على السيارة العلم الوطني وبالونات معلقة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية على لسان والدها فإن رانيا أتمت حفظ القرآن الكريم منذ سنوات وهي الجزائرية الوحيدة بالثانوية التي تدرس فيها.

أما بخصوص طموحها بعد اجتياز الامتحان المصيري فقالت الطالبة إنها تريد دراسة الهندسة المعمارية.

وأشاد نشطاء جزائريون وعرب بالنجاح المستحق للتلميذة المحجبة التي ضربت مثالا في التفوق وحسن الأخلاق في كل الدول الإسكندنافية، وكأنها تعطي حسب الكثيرين درسا قيما ممن يظنون أن الإسلام والحجاب يعيقان التقدم الفكري.

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