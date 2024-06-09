بكالوريا 2024.. الدرك يضع مخططا شاملا لتأمين الامتحان

اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات، تحسبا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا المقررة اليوم الأحد.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني، أنه “تم وضع مخطط شامل خاص بهذه المناسبة، من خلال انتشار وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة لضمان أمن جواري ناجع وفعال”.

وأضاف أن هذا المخطط يتمحور بالأساس حول “تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها، مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد الممتحن فيها انطلاقا من مقرات مديريات التربية نحو مراكز الامتحانات، ضمان حماية ومرافقة المواضيع المنقولة جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب وكذا تأمين نقل أوراق الإجابات انطلاقا من مراكز الامتحانات نحو مراكز التصحيح”.

كما سترافق هذه العملية “نشاطات إعلامية وتحسيسية لفائدة الممتحنين، تنفذها الوحدات الـمتخصصة للدرك الوطني (وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث) , مع ضمان تأمين المسالك وأماكن تواجد المتمدرسين”.

وفي ذات السياق، تضع قيادة الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1055 لطلب النجدة، المساعدة والتدخل عند الضرورة، بالإضافة إلى صفحة “طريقي” على فيسبوك للاطلاع على حالة الطرق طيلة أيام إجراء هذه الامتحانات.