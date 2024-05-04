بكالوريا 2024.. انطلاق عملية تحضير مواضيع الامتحان وطبعها

انطلقت، الجمعة بالجزائر العاصمة، عملية تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2024، بدخول الفريق المكلف بتصميم قراءة ومراقبة وطبع هذه المواضيع في فترة عزل عن العالم الخارجي، طيلة 42 يوما.

وأوضح وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، خلال إشرافه على انطلاق هذه العملية على مستوى مقر الديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات بالقبة، وتنصيب الفريق الذي سيعكف على طبع مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، دورة 2024، أن هذا الفريق سيعكف على “قراءة، فحص، تدقيق، مراقبة، وطبع مواضيع البكالوريا في كل المواد وفي كل الشعب”، مشيدا بصفات هذا الفريق الذي “يتميز –كما قال– بالكفاءة والنزاهة”.

وأضاف بلعابد أن هذا الفريق سيعمل على تصميم المواضيع “بدقة”، حيث بلغ عدد الأظرفة التي ستحتوي هذه المواضيع “قرابة 44 ألف ظرف، سيتم توزيعها على المستوى الوطني عبر 60 مديرية تربية و10 مراكز متقدمة لتمر فيما بعد إلى مراكز الإجراء البالغ عددها 2893 مركزا”.

ويتكون هذا الفريق من “131 إطارا، من بينهم 40 مفتشا، إلى جانب ممثلي وزارة الدفاع الوطني وممثلي الأسلاك الأمنية الأخرى، وأطباء سيسهرون على ضمان راحة هذا الفريق الذي دخل في عزلة عن العالم الخارجي ابتداء من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الخميس 13 يونيو المقبل”.

وبالمناسبة، ذكر أنه تم ولأول مرة، في تاريخ الجزائر اجتياز الاختبارات التطبيقية لامتحان شهادة البكالوريا في شعبة الفنون، بخياراتها الأربع (الموسيقى، السينما-سمعي البصري، الفنون التشكيلة، والمسرح) والتي جرت يوم الأحد المنصرم، مؤكدا أن “هذا الفريق مكلف أيضا بتحضير مواضيع باقي المواد التي سيجتازها المترشحون في هذه الشعبة على غرار أقرانهم”.

للإشارة، سيجتاز 862.733 مترشحا شهادة البكالوريا دورة يونيو 2024، في الفترة الممتدة من 9 إلى 13 جوان المقبل.