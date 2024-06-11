بكالوريا 2024.. حكم بالسجن عامين على تلميذة تم ضبطها في حالة غش

أعلن مجلس قضاء الجزائر، مساء الاثنين، عن معاقبة تلميذة بعامين سجنا بعد ضبطها متلبسة في حالة غش خلال امتحانات شهادة البكالوريا.

وقضت المحكمة بالسجن بنفس المدة على شريك التلميذة، الذي كان يعطيها الإجابات عبر سماعة موصولة بهاتفها الجوال.

وجاء في بيان مجلس قضاء الجزائر أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام، أنه في إطار محاربة قضايا الغش في امتحان شهادة البكالوريا ، تم ضبط حالتين للغش يومي التاسع والعاشر من شهر جوان ألفين وأربعة وعشرون”.

وأضاف أن “الحالة الأولى تتعلق بمترشحة حرة ضبط بحوزتها هاتف نقال وسماعات قامت بإدخالهم خلسة لمركز الامتحان بمتوسطة يوسف بن ابراهيم الورجيلاني بعدما كانت تتلقى الإجابات الخاصة بإمتحان اللغة العربية من طرف أحد الأشخاص، والحالة الثانية تتعلق بضبط مترشح حر في حالة غش بواسطة جهاز هاتف نقال يحتوي على دروس خاصة بمادة التربية الإسلامية على مستوى دورة المياه بمركز الامتحان أم حبيبة بحي 05 جويلية باب الزوار”.

وتابع البيان: “بتاريخ 2024/06/10 تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتي الجمهورية لدى محكمتي حسين داي والدار البيضاء، وتمت متابعتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وجنحة محاولة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد”.

وأردف: “طبقا للمواد 253 مكرر 06 فقرة 06 و 253 مكرر 07 من قانون العقوبات . في نفس التاريخ أصدرت محكمة حسين داي حكما بمعاقبة المتهمين بعامين حبسا نافذا و 200.000 دج غرامة نافذة، و أصدرت محكمة دار البيضاء حكما بمعاقبة متهم بعام حبس نافذة و 50.000 دج غرامة نافذة”.