بكالوريا 2025.. هام بخصوص تسليم الشهادات والكشوفات للمترشحين الأحرار

أعلنت مديرية التربية لولاية الجزائر غرب أن عملية تسليم شهادات النجاح وكشوف النقاط الخاصة بالمترشحين الأحرار الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2025، ستتم يوم غد الأربعاء 23 جويلية الجاري.

وأفاد بيان للمديرية أن العملية ستتم على مستوى متوسطة شرشالي بوعلام – الشراقة، بداية من الساعة 08:30 صباحًا إلى غاية 15:00 مساءً.

وأوضحت المديرية أن تسليم الوثائق سيتم شخصيًا للمترشح المعني، مع ضرورة تقديم بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة تعريف، رخصة سياقة أو جواز سفر) لإثبات الهوية.