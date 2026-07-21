بكالوريا 2026.. الفريق أول شنقريحة يكرّم أشبال الأمة المتفوقين (فيديو)

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الدفاع الوطني، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026.

وبهذه المناسبة التي جرت بحضور عدد من كبار مسؤولي الجيش الوطني الشعبي وأولياء التلاميذ المكرمين، نقل الفريق أول تهاني رئيس الجمهورية إلى الشبلات والأشبال المتفوقين، مشيدا بالنتائج المتميزة التي حققتها مدارس أشبال الأمة خلال دورة البكالوريا الحالية، ومتمنيا لهم مزيدا من النجاح والتألق في مسارهم العلمي والمهني.

كما هنأ الفريق أول جميع الناجحين في شهادة البكالوريا، مثمنا ما حققته شبلات الأمة من نتائج لافتة، بعدما سجلن نسبة نجاح بلغت 100 بالمائة، على غرار السنوات الماضية، وهو ما اعتبره دليلا على الإرادة العالية للتفوق والتميز، وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.

وأكد الفريق أول شنقريحة أن تكوين الكفاءات والنخب الوطنية وتأهيلها يمثل أحد أولويات الدولة، باعتباره ركيزة أساسية لإعداد إطارات عالية التأهيل، تتحلى بروح المسؤولية وثقافة الدولة وحب الوطن، بما يمكنها من مواصلة مسيرة البناء ورفع التحديات التي تواجه الجزائر في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تولي أهمية خاصة لمدارس أشبال الأمة، من خلال اعتماد مناهج تعليمية حديثة، وتوفير هياكل بيداغوجية متطورة وتأطير علمي وعسكري عالي المستوى، بهدف إعداد نخبة قادرة على تحمل أسمى المسؤوليات داخل القوات المسلحة.

واختُتم الحفل بتكريم الشبلات والأشبال المتفوقين، قبل أن يُفسح المجال لإلقاء كلمتين باسم الطلبة المكرمين، فيما التقط الفريق أول شنقريحة صورة تذكارية مع المتفوقين وعائلاتهم، في أجواء احتفالية عكست الاعتزاز بما حققوه من نتائج متميزة.

وسجلت مدارس أشبال الأمة نتائج متميزة في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026، بتحقيق نسبة نجاح بلغت 99.11 بالمائة، فيما بلغت نسبة النجاح لدى شبلات الأمة 100 بالمائة.

كما حقق الشبل ڤدرز زياد من مدرسة أشبال الأمة ببجاية التابعة للناحية العسكرية الخامسة، معدل 18.97 في شعبة العلوم التجريبية، ليكون من بين المتفوقين في هذه الدورة.