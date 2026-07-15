بكالوريا 2026.. بيان هام بخصوص التسجيلات الجامعية الأولية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بيانا هاما بشأن التسجيلات الأولية لحاملي بكالوريا دورة جوان 2026.

وجاء في البيان الذي نشره حساب وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن التسجيلات الأولية تنطلق، مساء اليوم الثلاثاء 15 جويلية، ابتداء من الساعة الرابعة (16:00) مساء، وتستمر إلى غاية 19 جويلية الجاري.

وأكد البيان أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الإنترنت، داعيا جميع الناجحين إلى الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة للتسجيلات الأولية عبر الرابط https://orientation-esi.dz وإدراج رغباتهم في الآجال المحددة.

والإثنين، دعت الوزارة جميع حاملي شهادة البكالوريا إلى إتمام عملية التسجيل الأولي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتوجيه الجامعي، أو عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق بالإعلان، مع الحرص على الاطلاع على دليل حامل البكالوريا وشروط الالتحاق بالتخصصات قبل تثبيت الرغبات.