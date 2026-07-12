بكالوريا 2026.. توسيع خيارات التوجيه إلى 12 رغبة للناجحين الجدد

سيتمكن حاملو شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026 من إدراج 12 خيارًا في استمارة التوجيه الجامعي، مقابل 6 إلى 10 خيارات خلال السنة الماضية، فيما بلغت نسبة النجاح الوطنية في امتحان البكالوريا 56.18%، حسب ما كشف عنه المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي شكري.

وأوضح شكري، خلال نزوله ضيفًا على برنامج “ضيف اليوم” بالقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن توسيع عدد الخيارات يهدف إلى منح الطلبة الناجحين فرصًا أكبر لاختيار تخصصاتهم الجامعية، وتحسين مستوى الرضا عن التوجيه، وتفادي حالات عدم حصولهم على أي خيار مناسب.

وكشف المسؤول أن رزنامة تسجيلات وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد ستتم عبر مرحلتين، حيث تمتد مرحلة التسجيلات الأولية من 15 إلى 19 جويلية 2026، تليها مرحلة تأكيد التسجيلات من 20 إلى 22 جويلية، وهي الفترة التي يمكن خلالها للطلبة تعديل اختياراتهم.

وأضاف أن دراسة ومعالجة الطلبات ستجرى خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 جويلية، على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه مساء 30 جويلية 2026.

وبخصوص التسجيلات النهائية، أكد شكري أنها ستتم بين 5 و10 أوت 2026 وبصفة حصرية عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن التسجيل يصبح نهائيًا بعد دفع حقوق التسجيل المحددة بـ 200 دينار بواسطة البطاقة الذهبية.

وفي إطار تحسين عملية التوجيه، أعلنت وزارة التعليم العالي عن تحديث دليل الإرشادات الخاص بالطلبة، حيث تم تعويض النسخة الرقمية السابقة التي كانت تضم نحو 200 صفحة بمنصة إلكترونية جديدة توفر جميع المعلومات المتعلقة بالتخصصات ومراكز التكوين والبرامج وشروط القبول ومواعيد التسجيل.

وأكد المدير العام للتعليم والتكوين أن المنصة الرقمية الجديدة تهدف إلى تسهيل وصول الطلبة إلى المعلومات الجامعية ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الأكاديمية بشكل أكثر وضوحًا وفعالية.