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الجزائر

بكالوريا 2026.. نقل مجاني للمترشحين عبر قطارات الضواحي في 4 ولايات

الشروق أونلاين
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بكالوريا 2026.. نقل مجاني للمترشحين عبر قطارات الضواحي في 4 ولايات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توفير خدمة التنقل المجاني لفائدة المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2026.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن مجانية النقل للتلاميذ ستكون عبر خطوط الضواحي في كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، وعنابة.

وأكدت الشركة أن الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب من المترشحين التوجه إلى شبابيك بيع التذاكر مرفوقين بـاستدعاء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، من أجل الحصول على تذكرة سفر مجانية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل تنقل المترشحين خلال فترة اجتياز الامتحان، وضمان ظروف مريحة تساعدهم على الالتحاق بمراكز الإجراء في الوقت المناسب.

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى مرافقة التلاميذ في هذا الموعد التربوي الهام، وتخفيف الضغط المرتبط بوسائل النقل خلال أيام الامتحانات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة ستسري طيلة فترة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا عبر الخطوط المذكورة.

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