بكالوريا 2026.. هام بشأن تسليم كشوف النقاط والشهادات والتسجيلات الجامعية

أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، بلاغا هاما بشأن تسليم كشوف النقاط وشهادات بكالوريا 2026، بعد وقت قصير من توجيهاتها بشأن التسجيلات الجامعية الأولية.

وقالت الوزارة في البلاغ الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إن كشوف النقاط وشهادات البكالوريا الخاصة بالناجحين في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026 أصبحت جاهزة للتسليم.

وأوضحت أن الوثائق تُسلَّم على مستوى المؤسسات التربوية بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، فيما يتعين على المترشحين الأحرار التوجه إلى المؤسسات التي حددتها مديريات التربية المختصة لاستلامها.

كما أكدت على أن عملية تسليم كشوف النقاط وشهادات البكالوريا تتم وفق الرزنامة التي حددتها كل مديرية تربية، داعية المعنيين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام وثائقهم.

وجاء في بيان آخر نشره حساب وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري صباحا، أن التسجيلات الأولية تنطلق، اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الرابعة مساء، وتستمر إلى غاية 19 جويلية الجاري.

وأكد البيان أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الإنترنت، داعيا جميع الناجحين إلى الولوج للمنصة الرقمية المخصصة للتسجيلات الأولية عبر الرابط https://orientation-esi.dz وإدراج رغباتهم في الآجال المحددة.

والثلاثاء، دعت الوزارة جميع حاملي شهادة البكالوريا إلى إتمام عملية التسجيل الأولي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتوجيه الجامعي، أو عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق بالإعلان، مع الحرص على الاطلاع على دليل حامل البكالوريا وشروط الالتحاق بالتخصصات قبل تثبيت الرغبات.