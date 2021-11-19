بكاي يدعو إلى تحويل مطار الجزائر لمنطقة عبور دولية نحو إفريقيا

دعا وزير النقل عيسى بكاي، الشركات الناشطة في مجال النقل الجوي لدراسة إمكانية استغلال خطوط جديدة نحو بلدان إفريقية وتحويل مطار الجزائر الدولي لنقطة عبور للمسافرين الأفارقة نحو مختلف الوجهات الدولية.

وأوضح بيان لوزارة النقل، أن الوزير بكاي اجتمع مع ممثلين عن الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، طاسيلي للطيران وشركات خاصة تنشط في هذا المجال و خصص الاجتماع لدراسة إمكانية استغلال خطوط جديدة للنقل الجوي نحو بلدان إفريقية في إطار إستراتيجية البلاد لولوج أحد الأسواق العالمية الواعدة في مجال الطيران المدني.

وقدم الحضور عروضا تضمنت الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر من بنى قاعدية هامة على غرار مطار الجزائر الدولي الذي يوفر قدرات استقبال للمسافرين عبر محطاته الثلاث تفوق 20 مليون مسافر سنويا وهو أحد أكبر المنشآت إفريقيا و يمكن أن يتحول إلى قطب للرحلات الجوية ومنطقة عبور هامة، شريطة تحسين الخدمات وعصرنتها وجعلها أكثر مرونة وتنافسية لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين.

كما دعا الوزير إلى دراسة كل الإمكانيات و السبل لتحقيق هذا الهدف من خلال إشراك جميع الفاعلين لتدارك النقائص ومراجعة كل الجوانب العملياتية والإدارية المتعلقة بتسهيل تنقل المسافرين و استقبالهم في أحسن الظروف.

كما أكد الوزير أن الدبلوماسية الاقتصادية تعتبر رافدا هام نحو تطوير النقل الجوي عن طريق إشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحاضرين في مختلف البلدان الإفريقية والاستفادة من خبرتهم و علاقاتهم في هذه الأسواق.