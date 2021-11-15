بكاي يوجه 5 تعليمات جديدة لمدراء النقل عبر الولايات

وجه وزير النقل عيسى بكاي، الاثنين، 5 تعليمات للمدراء الولائيين من أجل معالجة النقائص المسجلة والتي تؤرق المواطنين في يومياتهم بالنظر لعدد الشكاوى التي ترفع دوريا إلى المصالح المركزية، حسب الوزارة.

بيان وزارة النقل

في إطار متابعة نشاط المصالح الخارجية للقطاع، ترأس السيد وزير النقل عيسى بكاي اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 وعبر تقنية التحاضر عن بعد، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة مع مدراء النقل الولائيين.

في مستهل الاجتماع، قدم مدراء النقل الولائيون، عروضا حول وضعية القطاع عبر ولاياتهم وفي جميع أنماط النقل البري و البحري والجوي، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والعراقيل الإدارية و العملياتية التي يواجهونها في أداء مهامهم والتي تقف أمام السيرورة الحسنة لشؤون القطاع.

وعند تدخله، أشار السيد الوزير إلى بعض النقائص المسجلة في عمل المصالح الخارجية للوزارة والتي أصبحت تؤثر سلبا على أداء القطاع، كما أضحت تؤرق المواطنين في يومياتهم بالنظر لعدد الشكاوى التي ترفع دوريا إلى المصالح المركزية.

وفي هذا الشأن، أعطى السيد الوزير توجيهات صارمة إلى مدراء النقل الولائيين تمحورت في النقاط التالية:

– الإشراف و المتابعة اليومية لوضعية محطات النقل البري حيز الخدمة وتلك التي توجد قيد الإنجاز لتحسين الخدمات على مستواها و الحفاظ عليها بإعتبارها مرافق حيوية و مكسب للقطاع.

– مرافقة مؤسسات النقل الحضري و الشبه الحضري والمساهمة في إنعاشها وتحسين أداءها.

– تقديم مقترحات بخصوص الملفات المجمدة مثل مدارس التكوين و دفتر المقاعد الخاص بسيارات الأجرة.

– تحضير دراسة شاملة حول حاجيات الولايات من خطوط النقل خاصة الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة.

– التوجه الفعلي إلى رقمنة وعصرنة مختلف الخدمات المتعلقة بالمتعاملين الإقتصاديين في القطاع عبر مواقع إلكترونية و بوابات خاصة بالاعتمادات و التراخيص وكذا التكفل بشكاوى المواطنين ومعالجتها.