بكرار واجه ناديا صهيونيا

شارك اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار سهرة الخميس مع فريقه دينامو زغرب الكرواتي، في مباراة ضد المضيّف نادي مكابي تل أبيب الصهيوني.

وتندرج هذه المقابلة ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجوعات لِمنافسة الدوري الأوروبي، وقد لُعبت بِصربيا، وذلك بِسبب الرّفض المؤقّت من قبل الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم للأندية الصهيونية، بِخوض مقابلاتها الرسمية القارية بِالأراضي الفلسطينية المحتلّة.

ودخل المهاجم بكرار إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 67، وحينها كان فريقه دينامو زغرب الكرواتي متقدّما في النتيجة بـ (1-2)، قبل أن يُنهي المواجهة بِفوز حصيلته (1-3).

وغاب اللاعب الدولي الآخر متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، لِكونه انضمّ إلى فريق دينامو زغرب، بعد انتهاء فترة الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم المخصّصة لِاستلام قوائم لاعبي مسابقة الدوري الأوروبي. لكن بن ناصر يُمكنه العودة في جانفي المقبل، إذا بقي فريقه الكرواتي في السباق، ذلك أن الهيئة القارية المنظّمة تسمح حينها بِتجديد القوائم.

وفي لقاءات أُخرى، فاز نادي ليل (0-1) خارج القواعد على فريق روما الإيطالي. مع خوض المدافع عيسى ماندي كامل أطوار المواجهة بِزي النادي الفرنسي. في حين اسْتُبدل زميله متوسط الميدان نبيل بن طالب في الدقيقة الـ 62. علما أن الهدف سُجّل في الدقيقة السادسة، مع إهدار المحلّيين لِركلة جزاء في الدقيقة الـ 85.

ولعب المدافع جوين حجام المباراة كاملة غير منقوصة، والأمر يتعلّق بِلقاء فريقه يانغ بويز السويسري الفائز (0-2) بعيدا عن الديار على فريق “آف سي آس بي” الروماني.

وخاض المهاجم أنيس حاج موسى كامل فعّاليات لقاء فريقه فينورد روتردام الهولندي، المنهزم بِميدانه (0-2) أمام أستون فيلا الإنجليزي. مثلما هو الشأن للمدافع أحمد توبة وفريقه باناتينايكوس اليوناني، المنهزمَين (1-2) أمام الزائر غو أهد الهولندي.

وشارك المهاجم بدر الدين بوعناني أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 79، وحينها كان فريقه شتوتغارت الألماني متخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر أمام المضيّف نادي بال السويسري، قبل أن ينهزم بِثُنائية نظيفة.

وأهدر فريق شتوتغارت ركلة جزاء في الدقيقة الـ 36، وحينها كان منهزما بِهدف دون ردّ.

وبِداعي الإصابة، غاب متوسط الميدان هشام بوداوي عن صفوف فريقه نيس الفرنسي، المنهزم خارج القواعد أمام المضيف فنربخشة التركي بِنتيجة هدفَين لِهدف. علما أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش استدعى ابن ولاية بشار للمشاركة في مواجهتَي الصومال وأوغندا.

وغاب المهاجم رشيد غزال أيضا عن مباراة فريقه ليون الفرنسي، الفائز (2-0) على الضيف سالزبورغ النمساوي.

وتشكل جدول الترتيب على النّحو التالي (إضغط هنا).

وتُقام مرحلة المجموعات لِمسابقة الدوري الأوروبي بِمُشاركة 36 ناديا، وبعد إقامة 8 جولات، تتأهّل الأندية الثمانية الأولى للدور ثمن النهائي. بينما تلعب فرق المراتب ما بين الـ 9 والـ 24 مواجهات السد ذهابا وإيّابا، للمرور إلى نفس المحطّة. في حين تُقصى أندية المراكز ما بين الـ 25 والـ 36.