بكرار يسجل هدفه السادس في الدوري الكرواتي

تمكن مهاجم نادي استرا الكرواتي، الجزائري منصف بكرار من توقيع هدفه السادس في أول موسم احترافي له.

وسجل المهاجم السابق لوفاق سطيف الهدف الثاني لفريقه أمام نادي هيدوك سبليت في المباراة التي انتهت على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.

ولعب بكرار 23 لقاء مع ناديه، شارك في 10 منها كأساسي، وبالإضافة إلى تسجيل ستة أهداف، قدم تمريرة حاسمة واحدة.