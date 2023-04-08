-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بكرار يسجل هدفه السادس في الدوري الكرواتي

عمر سلامي
  • 118
  • 0
بكرار يسجل هدفه السادس في الدوري الكرواتي
ح.م
منصف بكرار

تمكن مهاجم نادي استرا الكرواتي، الجزائري منصف بكرار من توقيع هدفه السادس في أول موسم احترافي له.

وسجل المهاجم السابق لوفاق سطيف الهدف الثاني لفريقه أمام نادي هيدوك سبليت في المباراة التي انتهت على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.

ولعب بكرار 23 لقاء مع ناديه، شارك في 10 منها كأساسي، وبالإضافة إلى تسجيل ستة أهداف، قدم تمريرة حاسمة واحدة.

مقالات ذات صلة
إدارة الوفاق تعلن عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بمباراة اتحاد العاصمة

إدارة الوفاق تعلن عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بمباراة اتحاد العاصمة

عرض سعودي خرافي لميسي

عرض سعودي خرافي لميسي

بِالفيديو: هدف أنيق لِهذا الدولي الجزائري في البطولة الهولندية

بِالفيديو: هدف أنيق لِهذا الدولي الجزائري في البطولة الهولندية

بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة بملعب بولوغين

بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة بملعب بولوغين

مُنافسا بلوزداد و”الكناري” في رابطة أبطال إفريقيا

مُنافسا بلوزداد و”الكناري” في رابطة أبطال إفريقيا

لاعب المولودية بخوش يعلّق على مشاركته أمام قسنطينة

لاعب المولودية بخوش يعلّق على مشاركته أمام قسنطينة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد