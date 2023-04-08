بكرار يسجل هدفه السادس في الدوري الكرواتي
تمكن مهاجم نادي استرا الكرواتي، الجزائري منصف بكرار من توقيع هدفه السادس في أول موسم احترافي له.
وسجل المهاجم السابق لوفاق سطيف الهدف الثاني لفريقه أمام نادي هيدوك سبليت في المباراة التي انتهت على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.
منصف بكرار🇩🇿 مهاجم نادي ايسترا🇭🇷 في اول موسم احترافي له في الملاعب الأوروبية
🎮 23 لقاء-> 10 كأساسي في الدوري الكرواتي الممتاز
⚽️ 6 أهداف
👟 1 أسيست
🥅 30 تسديدة-> 14 على المرمى
📍20% نسبة ترجمة الأهداف
📈 6,81 معدل تقييم سوفاسكور pic.twitter.com/XD1WXD41fM
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) April 8, 2023
ولعب بكرار 23 لقاء مع ناديه، شارك في 10 منها كأساسي، وبالإضافة إلى تسجيل ستة أهداف، قدم تمريرة حاسمة واحدة.