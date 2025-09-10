-- -- -- / -- -- --
بكرار يُسجّل ثلاثية ويُؤهّل دينامو زغرب

علي بهلولي
ح.م
بكرار يحتفل بِأحد أهدافه.

أمضى اللاعب الدولي الجزائري السابق منصف بكرار ثلاثية مساء الأربعاء، وأهّل فريقه دينامو زغرب لِثمن نهائي كأس كرواتيا.

وفاز فريق دينامو زغرب بِسُداسية نظيفة على فريق بريدافاتس، في مباراة الدور الـ 16.

وشارك المهاجم بكرار أساسيا، وسجّل أهدافه في الدقائق الـ 50 والـ 57 والـ 73. مُفتتحا العدّاد مع فريقه الجديد دينامو زغرب. وبِالمُقابل، غاب اللاعب الدولي الجزائري والوافد الجديد إسماعيل بن ناصر.

ويكون التقني ماريو كوفاسيفيتش مدرب فريق دينامو زغرب قد أخّر انطلاقة بن ناصر إلى الأحد المقبل، موعد مباراة الجولة السادسة من عمر البطولة الكرواتية. علما أن متوسط ميدان “الخضر” شرع في خوض التدريبات مع زملائه في النادي الكرواتي، كما تُبرزه الصورة المدرجة أدناه.

