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رياضة

بكوش يستلم عرضا من فريق إسباني

علي بهلولي
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بكوش يستلم عرضا من فريق إسباني
ح.م
شمس الدين بكوش مُرشّح لِخوض أوّل تجربة كروية خارج الوطن.

استلم اللاعب الدولي الجزائري شمس الدين بكوش، عرضا من أحد الأندية الإسبانية.

ويرتبط المدافع بكوش (21 سنة) مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2026.

وقال بكوش إنه استلم دعوة من إدارة نادي ليفانتي الإسباني، لِارتداء زيّ فريقها الكروي.

ولم يُوضّح ابن بلدية عين الترك (وهران) ردّه، على الطلب الذي تقدّمت به إدارة نادي ليفانتي. وذلك في أحدث ظهور له عبر شريط فيديو.

وكان فريق ليفاني قد تموقع في المركز الـ 19 وقبل الأخير، لِبطولة القسم الأوّل الإسباني للموسم المُنقضي، ونزل إلى الدرجة الثانية.

وسبق لِفريق ليفاني أن ضمّ في صفوفه لاعبَين دوليَين جزائريَين، وهما المهاجمان عبد القادر غزال ونبيل غيلاس، عامَي 2012 و2015، على التوالي.

ويوجد شمس الدين بكوش حاليا رفقة زملائه في المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 23 سنة، بِمدينة قونية التركية، يخوضون مسابقة كرة القدم الخاصّة بِألعاب التضامن الإسلامي. وهناك سجّل هذا المدافع الأيسر هدفَ أولمبيي “الخضر” ضد السنيغال.

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