بكين تعلق على إسقاط أمريكا المنطاد الصيني بالقوة

اعتبرت بكين، الأحد، أن قرار إسقاط المنطاد الصيني من قبل واشنطن مبالغ فيه وانتهاك للممارسات الدولية بشكل خطير.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن “الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول”، مشددة على أنها “تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية”.

وزارة الدفاع الصينية هي الأخرى، أكدت أن إسقاط واشنطن للمنطاد المدني بالقوة رد مبالغ فيه، معربة عن احتجاجنا الشديد عن العملية الأمريكية.

وأسقطت مقاتلة أمريكية مساء السبت المنطاد الصيني الذي حلّق في أجواء الولايات المتحدة منذ أيام، بعد أن تمّ تعليق حركة الطيران على مستوى 3 مطارات بالتزامن مع ذلك.

وأكدت إدارة الطيران الأمريكية مساء السبت، وقف حركة الطيران بـ 3 مطارات بولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، “لدعم جهود البنتاغون في عملية تتعلق بالأمن القومي”.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق مساء السبت، على إسقاط المنطاد الصيني. بعد عدّة أيام على إطلاعه بالأمر يوم الثلاثاء الماضي.

وأسقط المنطاد باستخدام مقاتلة الشبح “رابتور F-22”. في حين تابعت البارجة “USS CARTER HALL” مكان سقوط حطامه في المحيط، قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى الصين يومي الأحد والإثنين. بعد اكتشاف أمر دخول المنطاد إلى أجواء الولايات المتحدة.

وأبدت واشنطن توجّسها من أن ينطوي دخول المنطاد إلى أجوائها على أغراض تجسّسية. لكن بكين تنفي ذلك، وتقول إن منطادها لا يعدو كونه “بالونا مدنيا” انحرف عن مساره بالخطأ.