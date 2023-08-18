بكين: قمة “بريكس” ستركز على تعميق الشراكة مع إفريقيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، الجمعة، أن قمة مجموعة “بريكس” المقبلة ستعمل على تعميق التعاون في مجالات التجارة والتمويل والأمن مع القارة الإفريقية.

وقال المتحدث في تصريح صحفي، إن “هذا الاجتماع سيركز على تعميق الشراكة بين دول “بريكس” وإفريقيا، وتعزيز النمو المتبادل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقوية الشمولية والتعددية”.

ونوّه وانغ، إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المهمة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية، وتحقيق الاستقرار ونشر الطاقة الإيجابية في العالم.

ويحضر قمة مجموعة “بريكس” التي ستعقد بين يومي 22 و24 أوت الجاري، في جوهانسبرغ، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا؛ فيما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما يحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو.

وتضم مجموعة “بريكس” كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد أعلنت في عام 2022، أنها ستزيد من عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولاً.

وتقدّمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى بريكس، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الأحد 7 أوت، سفراء وممثلي الدول الخمسة الأعضاء في مجموعة بريكس المعتمدين لدى الجزائر.

وجاءت هذه اللقاءات، حسب بيان للوزارة، “لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة بريكس. من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح”.