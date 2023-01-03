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العالم

بكين: قيود كورونا المفروضة على القادمين من الصين “غير مقبولة”

الشروق أونلاين
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بكين: قيود كورونا المفروضة على القادمين من الصين “غير مقبولة”
أرشيف
كورونا في الصين

نددت الصين يوم الثلاثاء بالقيود التي فرضتها عدّة دول على دخول رعاياها، بسبب تفشّي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن بلادها “تعارض بشدة تلاعب بعض بإجراءات الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، لتحقيق أهداف سياسية”.

وتلزم عدّة دول، على غرار الولايات المتحدة واليابان والمغرب، المسافرين القادمين من الصين، بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وأكّدت المتحدثة الصينية أن بكين “ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الدول، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل”. معتبرة أن القيود المفروضة على المسافرين الصينيين “غير مقبولة”.

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