بكين مهتّمة بانضمام إندونيسيا والجزائر إلى بريكس في التوسّع المقبل

خبير صيني لوكالة "تاس" الروسية:

قال خبير وأكاديمي صيني إن بكين مهتمّة بانضمام الدول الصديقة ذات الاقتصادات الكبيرة إلى مجموعة بريكس. وذكر على وجه الخصوص الجزائر وإندونيسيا.

جاء هذا في حديث لجون غونغ، وهو نائب رئيس الشؤون الاستراتيجية في جامعة الأعمال والاقتصاد في الصين، لوكالة “تاس” الروسية، على هامش لقاء أكاديمي في سوتشي.

وأجاب غونغ على سؤال حول احتمالات حدوث موجة ثانية لتوسيع مجموعة بريكس، بالقول إنه على الأعضاء الحالين “إلقاء نظرة فاحصة على الاقتصادات الكبيرة مثل إندونيسيا والجزائر”.

وأوضح الخبير الصيني يقول:”إذا تحدثنا عن الدول التي من المرجّح أن تنضم إلى بريكس، فستكون اقتصادات كبيرة مثل إندونيسيا والجزائر، لكن هذا الحديث لا يزال سابق لأوانه”.

وتابع الخبير أن الصين “تفضل انضمام الدول الصديقة ذات الاقتصادات القوية”. مضيفا بأن بكين “قد تكون مهتمة أيضا بدول أمريكا اللاتينية”.

وفي القمة الأخيرة للمجموعة شهر أوت الماضي، دعت دول بريكس 5 دول أخرى للالتحاق بها بداية من 2024. ويتعلق الأمر بكل من الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.