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علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
بكين 2022
باقي بوخالفة
2022/02/04
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