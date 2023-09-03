بلاتيني: يجب التخلّي عن تقنية الفيديو فهي لا تصلح سوى للتسلّل

قدّم رئيس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم سابقا ميشال بلاتيني تقييما سلبيا، بِشأن لجوء “الفيفا” إلى تقنية الفيديو.

وفي مقابلة صحفية أدلى بها للجريدة الأسبوعية الفرنسية “لو جورنال دو ديمونش”، ونشرت تفاصيلها، الأحد. قال ميشال بلاتيني: “تقنية الفيديو حلّت مشكلات يتعرّض لها الحكّام، وفي الوقت نفسه صنعت لهم مشاكل أخرى! كنتُ دائما أُناضل من أجل تكوين وتحسين أداء الحكام، كما اقترحتُ وضع 5 حكّام في مباراة واحدة”.

وأضاف العضو بِاللّجنة التنفيذية لـ “الفيفا” خلال عهدات الرئيس السابق جوزيف سات بلاتر: ” اللّجوء إلى الفار معناه أن عمل الحكّام سيّئ. يجب أن أُشير إلى أن استعمال تقنية الفيديو مفيد في حالات التسّلل فقط. أنا أنتمي إلى الفريق المُعارِض لِتوظيف هذه التقنية. الفار لم يحلّ مشاكل التحكيم، كلّ ما فعله هو أنّه حرّكها فقط”.

وفي سؤال آخر فحواه عمّا إذا كان يعتزم العودة إلى الساحة الكروية، ورئاسة اتحاد اللّعبة الفرنسي، الذي تُديره حاليا لجنة مُؤقّتة. أكّد ميشال بلاتيني أنّه يُفضّل البقاء بعيدا عن هذه الهيئة، وفسّر القرار بِأن الرئيس السابق للاتحاد نوال لوغرايت ورغم استقالته، إلّا أنّه ما زال يُوجّه الأمور عن بعد، بِواسطة مسؤولين آخرين كانوا يُؤيّدون أفكاره.

وأضاف بلاتيني أنّه لن يُلبّي دعوة اتحاد الكرة الفرنسي، وُجّهت إليه لِحضور مواجهة “الديكة” والضيف منتخب جمهورية إيرلندا، سهرة الخميس المقبل، بِرسم تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.