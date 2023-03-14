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بلاتيني يعلّق على أنباء قيادته للاتحاد الفرنسي

عمر سلامي
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بلاتيني يعلّق على أنباء قيادته للاتحاد الفرنسي
أرشيف
ميشال بلاتيني

أكد النجم السابق، ميشيل بلاتيني، أنه لا يرغب في تولي أي منصب في الإتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وقال الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي “يويفا” لقناة “آر أم سي”: قلت عندما تمت تبرئتي في سويسرا، إنني لن أعود إلى مؤسسات كرة القدم مرة أخرى”.

وأضاف بلاتيني: “لن أعود إلى مؤسسات كرة القدم، والاتحاد الفرنسي هو جزء من سلطات كرة القدم، لذا لن أعود إلى كرة القدم أو إلى الاتحاد الفرنسي”.

وتابع النجم الفرنسي السابق: “ليست لديّ رغبة في فعل ذلك، لقد أعطيت ما يكفي، كنت نائباً لرئيس الاتحاد الفرنسي قبل 30 عاما، وهذا كاف”.

وكانت العدالة السويسرية قد برأت بلاتيني من تهم احتيال في شهر جويلية الماضي، وأكد وقتها أنه لن يعود لتولي مسؤوليات في هيئات كرة القدم”.

وتردد اسم ميشال بلاتيني لقيادة الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعد أن قدم لوغريت استقالته، قبل أسبوعين من الآن، بسبب ملاحقته بتهم تحرش جنسي وأخلاقي.

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